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فن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على حفيدة محمد عوض

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:27 م
صدى البلد
نورا نبيل
تصادف اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان محمد عوض والذي ولد في 12 يوليو من عام 1932 ورحل في عام 1997 عن عمر ناهز الـ67 عامًا.

وما لا يعرفه الكثير أن محمد عوض هو جد الفنانة جميلة عوض والتي بدأت مشوارها الفني منذ سنوات، وقدمت عددا من الأعمال الفنية منها مسلسل "تحت السيطرة" ومسلسل "حتى لا تطفئ الشمس" وفيلم "هيبتا" وفيلم "من 30 سنة".

وكان محمد عوض أنجب ثلاثة أبناء هم المخرج عادل عوض، ومصمم الاستعراضات عاطف عوض والممثل علاء عوض.

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