مي القاضي تقتل في الحلقة الـ27 من ممنوع الاقتراب أو التصوير

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، تطورات أبرزها تورط مي القاضي "هند" في تهمة قتل والدها، حيث طعنته بسكين بينما كان يحاول الاعتداء عليها بالخنق لإخفائها شقيقتها الصغيرة منى ومنعها عن العمل في الدعارة كما يأمرها والدها.



كما وجدت زينة أيضا، خطابا أمام منزلها يحتوي على صور لها برفقة الدكتور أحمد الورداني "فتحي عبد الوهاب" أثناء قتل المخبر لسرقة كليته.



مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة زينة، ونسرين أمين، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضي، ومي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، وتأليف محمد الصفتي، وإنتاج أمير شوقي.

