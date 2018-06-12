برلماني يطالب بثلاثة نواب لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة

طالب النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بأن يضم التشكيل الجديد للحكومة ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، مؤكدا أن الدستور أقر مبدأ الإنابة إلا أن التشكيل السابق لم يتضمن اى نواب لرئيس الوزراء.





وقال "والى" في بيان له اليوم: "من الأفضل كي نلحظ تحسنا ملحوظا فى الأداء الحكومي أن يكون هناك نائبا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، ونائبا للمياه والري، ونائبا للمجموعة الخدمية"، موضحا أن الهدف من هذا المقترح أن يكون هناك تنسيق لفض تشابك الوزارات أو التنازع السلبي فيما بينهم، وأيضا كي يكون هناك متابعات من جانب النواب الثلاث لرئيس الوزراء.



