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برلمان

برلماني يطالب بثلاثة نواب لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:24 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد
أحمد أيمن
طالب النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بأن يضم التشكيل الجديد للحكومة ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، مؤكدا أن الدستور أقر مبدأ الإنابة إلا أن التشكيل السابق لم يتضمن اى نواب لرئيس الوزراء.

وقال "والى" في بيان له اليوم: "من الأفضل كي نلحظ تحسنا ملحوظا فى الأداء الحكومي أن يكون هناك نائبا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، ونائبا للمياه والري، ونائبا للمجموعة الخدمية"، موضحا أن الهدف من هذا المقترح أن يكون هناك تنسيق لفض تشابك الوزارات أو التنازع السلبي فيما بينهم، وأيضا كي يكون هناك متابعات من جانب النواب الثلاث لرئيس الوزراء.

وأضاف النائب أن تحديات الحكومة القادمة أصعب مما سبق، ونحتاج إلى المزيد من التنسيق والمزيد من الأفكار الجديدة خارج الصندوق، وأولي خطوات ذلك هو التنسيق بين الوزارات ولن يتأتي ذلك دون أن يكون هناك نواب للمجموعة الاقتصادية والخدمية وللمياه والرى، ممن يتسمون بالكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة.

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