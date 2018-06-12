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رياضة

صحيفة مغربية: حميد أحداد مستاء من تأخر انضمامه للزمالك

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:40 م
حميد أحداد
حميد أحداد
أعرب المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، عن استيائه الشديد من تأخر إتمام انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان حميد أحداد قد عقد اجتماعا مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قبل يومين للاتفاق على تفاصيل صفقة انتقاله للقلعة البيضاء، حيث يتبقى فقط التوصل لصيغة نهائية مع مسئولي الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية اليوم الثلاثاء، إن حميد أحداد المرشح للانضمام إلى صفوف الزمالك يعيش حالة غضب شديدة في الوقت الحالي بسبب تأخر توقيعه للزمالك رغم اجتيازه الكشف الطبي بنجاح في اليومين الماضيين.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب مستاء بعد فشل مسئولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق نهائي مع الدفاع الحسني الجديدي، مشيرة إلى أن اللاعب لم يوقع على أية عقود رسمية حتى الآن مع الزمالك رغم الاتفاق على كل تفاصيل العقد.

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