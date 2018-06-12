برناردو: لا يمكن تعويض رونالدو بلاعب آخر في منتخب البرتغال



وحول المواجهة الأولى لمنتخب البرتغال أمام نظيره الإسباني يوم الجمعة القادم، أشار سيلفا إلى أنه من الناحية الفنية فإن منتخب "لا روخا" هو الأفضل في العالم حيث يمتلك لاعبين في خط الوسط من ريال مدريد وبرشلونة ومعظمهم فائز ببطولة أوروبا أو كأس العالم لكن منتخب البرتغال جيد وسيسعى للفوز مثلما هو معتاد دائما.



يذكر أن البرتغال تلعب ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم إلى جانب كل من إسبانيا والمغرب وإيران.

أكد برناردو سيلفا، الجناح المهاجم للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، أنه لا يمكن تعويض كريستيانو رونالدو بأي لاعب آخر، مشيرا إلى أن نقطة قوة نجم ريال مدريد هي الطموح.وقال سيلفا، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن "كريستيانو لاعب لديه 5 كرات ذهبية و5 ألقاب في دوريأبطال أوروبا وسجل أكثر من 40 هدفا في كل عام على مدار 10 أعوام متتالية، وهذا شيء هائل".وتابع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي "حقيقة تمكن رونالدو من البقاء بذلك المستوى يعطي الفكرة عما يمثله لعب كرة القدم بالنسبة له، فمعظم اللاعبين بعد الحصول على كرتين ذهبيتين أو ثلاث يميلون للاسترخاء والاستمتاع بالحياة، إلا أنه بقي يسعى للارتقاء لمستوى أعلى".وأوضح صانع ألعاب البرتغال أن رونالدو لاعب مهم ودوره محوري بالمنتخب وقدوة للجميع، قائلا "نأمل أن يكون في أفضل أداء لأنه عندما يكون بحالة جيدة يمكن لمنتخبنا الوطني أن يتطلع لتحقيق أشياء كبيرة، ومن المهم أن يفهم الكل بأنه لا يمكن تعويضه".