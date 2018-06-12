ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فضيحة.. خارجية أمريكا لا تعرف الفرق بين سنغافورة وماليزيا

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:27 م
صدى البلد
عرفة البنداري
وقعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، في خطأ فادح أثار سخرية المواطنين، وذكرت الخارجية الأمريكية أن سنغافورة جزءًا من ماليزيا المجاورة في مذكرة أصدرتها تتعلق بالقمة التي عقدت اليوم، الثلاثاء، بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ونشرتها على موقعها الإلكتروني، ما أثار تعليقات تهكمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون اليوم، الثلاثاء، في أول قمة على الإطلاق بين البلدين في فندق في سنغافورة الدولة.

وبحسب قناة العربية، فقد جاء الخطأ في نص إفادة أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو أمس، الاثنين، أوردت المكان بأنه في فندق "جيه.دبليو ماريوت في سنغافورة بماليزيا". وصحح الموقع الخطأ فيما بعد بحذف ماليزيا.

وقال مستخدم لموقع "تويتر": "حسنًا، وزارة الخارجية الأمريكية ما زالت تتصور أن سنغافورة في ماليزيا".

ترشيحاتنا

فضيحة.. خارجية أمريكا لا تعرف الفرق بين سنغافورة وماليزيا

الكهرباء: ارتفاع شريحة 50 كيلو وات من 7.5 إلى 12 جنيها.. فيديو

عدسات مي عز الدين تثير هوس السوشيال ميديا.. صور

تعرف على بديل محمد صلاح في مواجهة أوروجواي

نجوم المستقبل: الإسماعيلي خدعنا.. ونطالب بـ 33 مليونا حقنا من صفقة إبراهيم حسن

ننشر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

نجم برشلونة جاهز لقيادة إسبانيا أمام البرتغال بكأس العالم

8 معلومات مهمة عن كارتيرون المدير الفنى الجديد للأهلى

شاهد.. الحذاء الذي سيلعب به محمد صلاح مباريات كأس العالم

إسرائيل تضرب قطر بنشر تردد القنوات الناقلة لكأس العالم مجانا

5 فئات لا يجوز توزيع الزكاة عليهم

تطورات جديدة خاصة بانتقال نيمار إلى ريال مدريد فى الصيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القطعة في امتحان الإنجليزية تبكي طلاب الثانوية العامة.. صور

شاهد.. بيلا حديد تتألق بفستان نيود في كوريا الجنوبية

شاهد..منتخب إنجلترا يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى المونديال

قمر تثير الجدل بسبب النقاب .. صور

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة حيوية.. صور

فيديو

شاهد.. محمد صلاح يواصل تدريباته منفردا في روسيا
شاهد.. وزير الكهرباء ينفعل على صحفى بعد سؤاله عن عائد المشروعات
الكهرباء: ارتفاع شريحة 50 كيلو وات من 7.5 إلى 12 جنيها.. فيديو
شاهد.. طلاب الثانوية عن اللغة الانجليزية: في مستوي الطالب العبقري
الكهرباء:رفع الدعم تمامًا عن كل مواطن استهلاكه فوق الـ1000 كيلو وات شهريًا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟