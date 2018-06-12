فضيحة.. خارجية أمريكا لا تعرف الفرق بين سنغافورة وماليزيا

وقعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، في خطأ فادح أثار سخرية المواطنين، وذكرت الخارجية الأمريكية أن سنغافورة جزءًا من ماليزيا المجاورة في مذكرة أصدرتها تتعلق بالقمة التي عقدت اليوم، الثلاثاء، بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ونشرتها على موقعها الإلكتروني، ما أثار تعليقات تهكمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون اليوم، الثلاثاء، في أول قمة على الإطلاق بين البلدين في فندق في سنغافورة الدولة.





وبحسب قناة العربية، فقد جاء الخطأ في نص إفادة أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو أمس، الاثنين، أوردت المكان بأنه في فندق "جيه.دبليو ماريوت في سنغافورة بماليزيا". وصحح الموقع الخطأ فيما بعد بحذف ماليزيا.





وقال مستخدم لموقع "تويتر": "حسنًا، وزارة الخارجية الأمريكية ما زالت تتصور أن سنغافورة في ماليزيا".