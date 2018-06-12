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أخبار العالم

ترامب يغادر سنغافورة عقب انتهاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:33 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنغافورة وذلك عقب انتهاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن إحدى طائرات سلاح الجو ستكون في انتظار ترامب فور عودته إلى بلاده، حيث سيعود إلى قاعدة "أندروز" في ولاية ميريلاند، وسيتوقف لفترة قصيرة في جزيرتي "جوام" و"هاواي" الأمريكيتين. 

وصرح الرئيس الأمريكي، إلى عدد من المراسلين الصحفيين قبيل إقلاع طائرته، بأن "نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، يجب أن يكون شاملا وقابلا للتحقق".

وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية"، متابعا "علينا التحقق من ذلك، وسنقوم بالتحقق الشامل من نزع السلاح النووي بشكل كامل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، وقعا وثيقة تضمنت 4 بنود رئيسية، من أجل تنازل بيونج يانج عن برنامجها الصاورخي والنووي، مقابل دعم الولايات المتحدة لعملية السلام.

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