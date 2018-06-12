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انتشال 12 جثة و41 ناجيا بعد غرق قارب لاجئين أمام سواحل ليبيا

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الصاحى
بثت فضائية «إكسترا نيوز»، منذ قليل، خبرًا عاجلاً، عن سفينة للبحرية الأمريكية تمكنت من انتشال 12 جثة، و41 ناجيًا إثر غرق قارب يقل لاجئين أمام سواحل ليبيا.

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