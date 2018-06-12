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ثقافة

ننشر كواليس جديدة عن الآثار المصرية المضبوطة في إيطاليا

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:57 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشفت مصادر بالآثار عن تلقي الدكتور خالد العناني وزير الآثار تقريرا من د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، تضمن نتيجة فحص ومعاينة القطع الأثرية المضبوطة في إيطاليا، إلا أن الوزارة تتكتم على ما جاء في التقرير.

كانت شرطة مدينة نابولى بإيطاليا قد ضبطت حاوية تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة بلغ عددها 23 ألف قطعة، من بينها 118 قطعة أثرية مصرية.

وكان "وزيري" قد سافر إلى إيطاليا بناءً على قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتكليف وزارة الآثار بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال فريق من خبراء الأثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي، لفحص الأثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها للنيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة يكتنفها غموض، وتحديدا في مصدر خروج تلك القطع الأثرية، خاصة أن وزارة الأثار أقرت بأنها نتاج الحفر خلسة والتنقيب غير الشرعى نظرًا لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

ووصف خبراء متخصصين الحفر خلسة والتنقيب غير الشرعي عن الأثار، بالخطر الكبير كونه يفتح الباب لخروج كنوز أثرية كثيرة دون علم الوزارة أو أي من الجهات إذا لم يتم ضبط الفاعلين، موضحين أن الأثار الناتجة عن الحفر خلسة لا تكون مسجلة لدي وزارة الأثار مما يجعل عملية ملاحقتها صعبة،

وأكد المتخصصون أن هناك ألاف القطع التي خرجت بهذه الطريقة وتم تهريبها علي مدار سنوات ماضية دون أن يدري بها أحد، اللهم إلا بعد ظهورها بالخارج سواء لدي أصحاب المجموعات الخاصة أو بعض الجهات في دول تبيح قانونيا الإتجار في الآثار.

وتبدو فكرة إحكام القبضة علي الحفر خلسة والمختلسين ضرورية لكنها لم تجد حالا فاعلا حتى الأن، رغم أن لصوص الآثار يعبثون بكنوزنا خلسة منذ سنوات بعيدة، وهو ما كشفته واقعة تعود إلى يناير الماضي، عندما أعلنت وزارة الأثار عن استعادة 3 أجزاء لمومياوات مختلفة عبارة عن رأس ويد يمنى وأخرى يسرى، وذلك بعد تسليمها لمقر القنصلية المصرية بنيويورك.

إذا الحفر خلسة يحتاج إلي تأمين وحراسة لمنعه،وهنا يبرز سؤال:هل يستطيع مفتش الاثار أن يحمى التلال الأثرية من الحفر خلسة وحده؟!!..الإجابة بالطبع لا خاصة أنه هناك أزمة في حراسة المواقع الأُثرية بسبب نقص الحراسة إما لخروج عدد كبير من الحراس علي المعاش أو بالوفاة.

وعبر الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للأثار عن تفاعله مع الموضوع في شكل حملة أطلقها، كاشفا الكثير من الكواليس والتفاصيل عن الأزمة، خاصة في الواقعة الأخيرة المتعلقة بالأثار المضبوطة بإيطاليا، والتي طرح حولها عبد المقصود عدة أسئلة تتسم بالمعقولية إلي حد كبير.

وتسأل عبد المقصود: هل الحاوية الدبلوماسية التي تم ضبطها وضمت أثارا من عدة دول تم تجميعها خارج مصر أم داخلها؟، وهل المركب التي حملت الحاوية كانت قادمة من دولة أخري وتوقفت ترانزيت أم أن رحلتها بدأت من مصر؟، ولماذا لم يتم الكشف عن كافة معلومات الشحنة وصاحبها رغم أنها مضبوطة في إيطاليا قبل عدة شهور؟، وهل هذا التأخير في صالح القضية أم يضر بها؟

وأضاف أن الحفر خلسة انتشر بسبب معاناة منظومة الحراسة في الآثار من نقص شديد، موضحا أن حوالي 70% من الحراس حاليا إما علي المعاش او توفاهم الله ولم يعين بديل لهم، وهذا يوضح حجم الأزمة والتي لا يجدي معها وجود مراقب الأمن، وهناك فارق كبير بين الإثنين حيث أن فرد الأمن لا يستطيع القيام بمهام حارس الأمن.

وكشف عبد المقصود عن تجهيزه لإطلاق حملة قومية بعنوان"الأثار في خطر..ضد التنقيب غير الشرعي والحفر الخلسة والتهريب والإتجار في الاثار"، مؤكدا أنه حتى الأماكن التي كانت بعيدة عن المنقبين غير الشرعيين باتت قريبة بعد ما إقترب العمران منها، كما أن الحفر خلسة انتشر في أماكن كثيرة داخل المدن ووسط العمران، ومنها المطرية التي ينتشر فيها الحفر خلسة مما أدي لوجود أنفاق كثيرة أسفل بيوت المطرية طمعا في الثراء السريع.

وأوضح عبد المقصود أن الحراسة لها جهات إحترافية متخصصة، ويمكن لوزارة الأثار التعاون معها في ذلك، لافتا إلى أن الحارس أو الغفير أبو"نبوت" الذي كان مثار سخرية من البعض، ثبت الآن أنه أفضل كثيرا في حراسة المواقع الأثرية، خاصة أن مثل هؤلاء الحراس عادة ما يكونون مع أهل البلدة أو المدينة التي ينتمي لها الموقع الأثري.

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