مجلس جامعة الإسكندرية بمطروح يناقش 6 ملفات خلال اجتماعه اليوم

عقد مجلس جامعة الإسكندرية "فرع مطروح"، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون فرع مطروح، ناقش خلاله 6 ملفات على جدول أعماله.



وناقش المجلس قيام لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بزيارة لكليات الفرع خلال الشهر الجاري لإعداد تقرير كامل عن الفرع لعرضه على وزير التعليم العالي توطئة لاستقلال الفرع .



وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الجامعة بشأن ضوابط وقف القيد والأعذار الامتحانية فى مرحلة البكالريوس والليسانس .



وأحيط المجلس بقرار مجلس الجامعة بشأن تعديل القواعد المالية لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الموفدين لحضور المؤتمرات وورش العمل الدولية والمحلية.



كما أحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الجامعة بتعديل مكافأة نشر البحوث العلمية وقرر المجلس إعلانها بجميع كليات الفرع.



ووافق المجلس على صيغة الأعلان الخاص بتعيين عدد 57 وظيفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الفرع.



كما وافق المجلس على ندب استاذ من جامعة قناة السويس الى كلية التمريض برأس الحكمة، ونقل أستاذ من معهد بحوث الأنتاج الحيوانى الى كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ونقل مدرس من كلية التربية للطفولة المبكرة – جامعة الفيوم إلى كلية رياض الاطفال، ونقل مدرس من كلية التربية الرياضية بنين جامعة اسوان الى التربية الرياضية بفرع مطروح