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نصائح للحفاظ على منزلك مرتبا بعيدا عن الفوضى.. صور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:00 م
صدى البلد
علا أحمد
تعانى الكثير من السيدات من فوضى المنزل، ولا تعلم الكثير منهن كيفية القضاء على تلك الفوضى التي تؤثر بصورة كبيرة على المنزل وتزداد الأزمة، خاصة لدى السيدات حديثات الزواج.

موقع "brightside"، قدم مجموعة من النصائح التي تساعد في الحد من الفوضى في المنزل وتقضي على الأزمات المتتالية التي تقع فيها الكثير من السيدات والتي يأتى على رأسها الآتي:

- الأريكة التي تستخد كسرير:
كما جاء في الموقع، فإن تلك الطريقة تتسبب في ظهور الغرفة الموجودة بها تلك الأريكة بصورة غير مرتبة لأنها منقسمة ما بين الأريكة والسرير، فلا يفضل اقتناؤها في منزلك.

- الأكياسي البلاستيك:
تستخدم الكثير من السيدات الأكياس البلاستكية بصورة مستمرة، ولا تعلم الكثير من أن تلك الأكياس تحتوي على بكتيريا بصورة كبيرة ولا يفضل استخدامها وتركها في المطبخ كثيرا.

- شماعة الملابس:
تلجأ الكثير من السيدات لاستخدام شماعات الملابس الزائدة من خلال وضعها على حائط الغرفة، وهو ما تسبب في ظهور الغرفة بشكل فوضوي فلا يجب القيام بذلك.

- الصناديق الزائدة:
لا يجب أن يحتوي المنزل على عدد ضخم من الصناديق ويفضل أن يتم استخدام واحد أو اثنين لاقتناء الأشياء الهامة فقط.

- الشماعات المعدن:
لا يفضل استخدام الشماعات المعدن لأنها تتسبب عادة في إتلاف الملابس.
نصائح للحفاظ على منزلك مرتبا بعيدا عن الفوضى.. صور
نصائح للحفاظ على منزلك مرتبا بعيدا عن الفوضى.. صور
نصائح للحفاظ على منزلك مرتبا بعيدا عن الفوضى.. صور
نصائح للحفاظ على منزلك مرتبا بعيدا عن الفوضى.. صور
نصائح للحفاظ على منزلك مرتبا بعيدا عن الفوضى.. صور

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