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فن

أحمد السعدني يزور مستشفى أطفال أبو الريش .. صور

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:20 م
صدى البلد
القسم الميداني
زار الفنان أحمد السعدنى مستشفى أطفال أبو الريش، للمساهمة في توفير الدعم للمستشفى حيث شجع متابعيه على زيارة المستشفى لتقديم تبرعاتهم.

ونشر "السعدنى "عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له أثناء زيارته لها وهو يحمل أحد الأطفال المرضى بالمستشفى ويقبلة معلقا عليها قائلا: "‏روح زور مستشفي ‎#ابو_الريش_للاطفال تستحق الدعم بجد".

يذكر أن شهر رمضان يشهد دعما كبيرا من قبل الفنانين لتشجيع جمهورهم على المشاركة في بناء مستشفيات جديدة لعلاج الأطفال بالمجان.

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