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رياضة

شريف أشرف: عبد الله السعيد أكثر المتضررين في أزمته مع الأهلي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:59 م
صدى البلد
منتصر المرشدي
قال شريف أشرف نجم ناديي الأهلي والزمالك الأسبق، إن عبد الله السعيد لاعب نادي الأهلي أكثر المتضررين من أزمة توقيعه للزمالك ثم تمديد عقده مع النادي الأهلي، لأن الأهلي لا يقف على أي لاعب، ولكنه خسر لاعب كبير بحجم السعيد، أما الزمالك فلم يتضرر من هذا الأمر، ولم يفز أو يخسر.
 
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "سمعت تصريح لعبد الله السعيد إنه وقع للزمالك من أجل تأمين مستقبله ومستقبل أولاده، وهذا أمر يحترم فيه، ومن حقه تأمين مستقبل أولاده ماليا". 

وقال: "حسام البدري قدم موسما ممتازا مع النادي الاهلي، حتى أخر 4 مباريات في الموسم، ولكنه تأثر برحيل عبد الله السعيد وأزمته .

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