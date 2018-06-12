آمنة نصير: أتمنى انعكاس تصريحات أبى أحمد على مفاوضات سد النهضة

قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها لمست نبرة صدق وحرص من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، فى الحفاظ على حق مصر وحصتها السنوية فى مياه النيل، حينما أكد أنها لو لم تزد، فلن تقل بالتأكيد، معربة عن أملها فى أن يكون لهذا الكلام صدى على أرض الواقع، فضلًا عن أن يكون له أثر إيجابي فى الاجتماع التساعي الثالث.



وأضافت "نصير" لـ "صدى البلد" أن أكبر المكاسب التى تسعى إليها مصر خلال المفاوضات القادمة، هو حرص مصر ودفاعها بشدة عن كل نقطة ماء لها، لافتة إلى أنه حق تاريخي وهبه الله لكل دول حوض النيل، وليس لدولة دون أخرى، الأمر الذى يحتم علينا عدم التفريط حتى فى كوب ماء مخصص لنا.



ولفتت عضو خارجية البرلمان إلى أن "جميع القانون الدولي يثبت لمصر حقها فى مياه النيل، والاتفاقيات الدولية كذلك، وهو ما يجعل موقفنا قويا فى جميع الاجتماعات".



وعبرت النائبة عن أملها فى أن يكون للمفاوضات التى تتم مصداقية وتطبيق عملي، ولا تكون كلاما معسولا لتهدئة الأجواء، ثم العودة والعمل بعكس التصريحات والاتفاقيات.



يذكر أن مصر وإثيوبيا والسودان تستعد للاجتماع التساعى الثالث لاستكمال مباحثات سد النهضة بالقاهرة 18 و19 يونيو الجاري.