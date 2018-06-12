ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

آمنة نصير: أتمنى انعكاس تصريحات أبى أحمد على مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:25 م
السيسي وأبى أحمد_رئيس
السيسي وأبى أحمد_رئيس الوزراء الإثيوبي
قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها لمست نبرة صدق وحرص من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، فى الحفاظ على حق مصر وحصتها السنوية فى مياه النيل، حينما أكد أنها لو لم تزد، فلن تقل بالتأكيد، معربة عن أملها فى أن يكون لهذا الكلام صدى على أرض الواقع، فضلًا عن أن يكون له أثر إيجابي فى الاجتماع التساعي الثالث.

وأضافت "نصير" لـ "صدى البلد" أن أكبر المكاسب التى تسعى إليها مصر خلال المفاوضات القادمة، هو حرص مصر ودفاعها بشدة عن كل نقطة ماء لها، لافتة إلى أنه حق تاريخي وهبه الله لكل دول حوض النيل، وليس لدولة دون أخرى، الأمر الذى يحتم علينا عدم التفريط حتى فى كوب ماء مخصص لنا.

ولفتت عضو خارجية البرلمان إلى أن "جميع القانون الدولي يثبت لمصر حقها فى مياه النيل، والاتفاقيات الدولية كذلك، وهو ما يجعل موقفنا قويا فى جميع الاجتماعات".

وعبرت النائبة عن أملها فى أن يكون للمفاوضات التى تتم مصداقية وتطبيق عملي، ولا تكون كلاما معسولا لتهدئة الأجواء، ثم العودة والعمل بعكس التصريحات والاتفاقيات.

يذكر أن مصر وإثيوبيا والسودان تستعد للاجتماع التساعى الثالث لاستكمال مباحثات سد النهضة بالقاهرة 18 و19 يونيو الجاري.

ترشيحاتنا

طريقة بسيطة لغسل السجاد وإزالة البقع بدون مياه وصابون

الطويلة يكشف خطوات مقاضاة الإسماعيلي وإبراهيم حسن بسبب الزمالك

شاهد.. الحذاء الذي سيلعب به محمد صلاح مباريات كأس العالم

شاكر: 26.6% زيادة في أسعار الكهرباء و 24.4% للمنازل ... فيديو وصور

الكهرباء: إقرار أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة منذ الرابع من الشهر الجارى..فيديو

ننشر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

نجم برشلونة جاهز لقيادة إسبانيا أمام البرتغال بكأس العالم

HSBC: ارتفاع إنتاج مصر من النفط يعزز صادرات الوقود

شاهد.. محمد صلاح راجع.. فيديو يجتاح السوشيال ميديا

شريف يكشف كواليس انتقاله من الأهلي وسر الرحيل عن الزمالك

إصابة رئيس مباحث فاقوس ووفاة سائقه في انقلاب سيارته بالشرقية

المصريون يرددون أغنية مو صلاح تحت الأمطار في قلب موسكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استوحى إطلالتك في العيد من صيحات موضة صيف 2018.. صور

القطعة في امتحان الإنجليزية تبكي طلاب الثانوية العامة.. صور

شاهد.. بيلا حديد تتألق بفستان نيود في كوريا الجنوبية

شاهد..منتخب إنجلترا يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى المونديال

قمر تثير الجدل بسبب النقاب .. صور

فيديو

شاهد.. موقف شهم لمحمد ثروت في رامز تحت الصفر
شاهد.. محمد ثروت يعتدي بالضرب على رامز جلال بعد اكتشاف مقلبه
رامز جلال ساخرا من محمد ثروت: فيه سوبر مان بكرش.. فيديو
شوبير يكشف أسماء 3 مرشحين لتدريب حراس مرمى الأهلى.. فيديو
أمريكا و #كوريا_الشمالية تكتبان فصلا جديدا من العلاقات.. #ترامب ينتصر في #القمة_التاريخية ويتباهى بتوقيع #كيم على اتفاقية «شاملة».. ويرهن رفع العقوبات بنزع #السلاح_النووي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟