موازنة البرلمان: 3 فوائد وراء زيادة الكهرباء الجديدة

استعرض النائب ياسر عُمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فوائد زيادة الكهرباء التي تم الإعلان عنها، أمس الثلاثاء، والمقرر تنفيذها الشهر القادم، مؤكدا أن الفائدة الأولى تعود على الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر عن طريق توفير 14 مليار جنيه.





وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفائدة الثانية تتمثل في ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، متوقعاً خفض نسبة الاستهلاك 5% عن النسبة الحالية، أما الفائدة الثالثة والأخيرة فتتمثل في تقليل استيراد السولار المستخدم في تشغيل المحطات، كما توقع رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء في 2019.





وأكد وكيل لجنة الموازنة، أن الموازنة لم تنس محدودي الدخل حيث أقر النواب زيادة برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة ورفع معاش التضامن الاجتماعي من 350 وتكافل وكرامة من 450 إلى 750 جنيهاً، موضحا أن إجراءات الحماية تزيد بزيادة موارد الدولة.





وجاءت الاسعار الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء فى مصر 2018 كالتالي:

1- الشريحة الأولي من صفر إلى 50 كيلو وات من 13 إلى 22 قرشا بزيادة قدرها 9 قروش.

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات من 22 قرشا إلى 30 قرشا بزيادة قدرها 8 قروش.

3- الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات من 27 قرشا إلى 36 قرشا بزيادة قدرها 9 قروش.

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات من 55 قرشا إلى 70 قرشا بزيادة قدرها 15 قرشا.

5- الشريحة الخامسة من 351 كيلو وات إلى 650 كيلو وات من 75 قرشا إلى 90 قرشا بزيادة قدرها 15 قرشا.

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات من 125 قرشا إلى 135 قرشا بزيادة قدرها 10 قروش.