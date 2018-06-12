مصادر: حزب الكرامة أصبح مقرا للحركة المدنية المؤيدة للإخوان

تنظم الحركة المدنية الديمقراطية بقيادة يحيى حسين عبدالهادي منسق الحركة حفل إفطار اليوم بمقر حزب الكرامة، وذلك بعد مداخلة يحيى حسين عبد الهادي مع قناة مكملين وإعلانه رفضه الحوار مع الدولة.



ومن جانبها قالت مصادر مطلعة إن حزب الكرامة أصبح مقرا للحركة المدنية المؤيدة لتنظيم الإخوان.



وكان حسين عبد الهادى منسق الحركة المدنية الديمقراطية، اعلن عن رفض الحركة الحوار مع الدولة، من خلال قناة مكملين التابعة لجماعة الاخوان الإرهابية.



وكشف عبد الهادى عن علاقته بجماعة الاخوان الارهابية وقنواتها الفضائية التى تبث سمومها بغرض زعزعة استقرار الدولة من خلال حديثه والذى أعلن فيه وجهة نظر الحركة المدنية برفض التواصل وإجراء الحوارات مع الدولة إلا بشروط .



وكان حسين عبد الهادى قد تحدث مع الإخوانى محمد ناصر بقناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تبث من دولة تركيا وأعلن خلال حديثه رفض الحركة الحوار مع الدولة.