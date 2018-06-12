ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غدا.. محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:18 م
أحمد دومة داخل محبسة
أحمد دومة داخل محبسة
محمد على - عمرو المصرى
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

ترشيحاتنا

وكيل كارتيرون: محمد فضل أدار ملف المدير الفني باحترافية

إصابة رئيس مباحث فاقوس ووفاة سائقه في انقلاب سيارته بالشرقية

النهار تتهم ريهام سعيد باقتحام الاستوديو.. والمذيعة: منعوني من الدخول

شريف أشرف: دخلت موسوعة جينس بهدف رائع مع الزمالك

نجم الأهلي والزمالك الأسبق يتحدث عن رأيه فى صالح جمعة

ننشر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

أسطورة تشيلسي يفجر مفاجأة عن مصر ويتوقع البلد الفائز بالمونديال

"الفيفا " تعلن مستضيف مونديال 2026

شريف أشرف: عبد الله السعيد أكثر المتضررين في أزمته مع الأهلي

نجوم المستقبل: الإسماعيلي خدعنا.. ونطالب بـ 33 مليونا حقنا من صفقة إبراهيم حسن

مفاجأة .. حميد أحداد يعود إلى المغرب دون التوقيع للزمالك

شريف أشرف: والدتي سبب فسخ تعاقدي في السعودية وأنتظر عرضا مصريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استوحى إطلالتك في العيد من صيحات موضة صيف 2018.. صور

القطعة في امتحان الإنجليزية تبكي طلاب الثانوية العامة.. صور

شاهد.. بيلا حديد تتألق بفستان نيود في كوريا الجنوبية

شاهد..منتخب إنجلترا يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى المونديال

قمر تثير الجدل بسبب النقاب .. صور

فيديو

شاهد.. موقف شهم لمحمد ثروت في رامز تحت الصفر
شاهد.. محمد ثروت يعتدي بالضرب على رامز جلال بعد اكتشاف مقلبه
رامز جلال ساخرا من محمد ثروت: فيه سوبر مان بكرش.. فيديو
شوبير يكشف أسماء 3 مرشحين لتدريب حراس مرمى الأهلى.. فيديو
أمريكا و #كوريا_الشمالية تكتبان فصلا جديدا من العلاقات.. #ترامب ينتصر في #القمة_التاريخية ويتباهى بتوقيع #كيم على اتفاقية «شاملة».. ويرهن رفع العقوبات بنزع #السلاح_النووي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟