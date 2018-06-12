شاهد.. مشجعو الأرجنتين يشعلون موسكو بأغاني لدعم منتخبهم

أشعل مشجعو الأرجنتين شوارع موسكو، بالأغاني الحماسية لدعم فريقهم الوطني المشارك في بطولة كأس العالم بروسيا ٢٠١٨.



واتسم مشجعو الفريق الأرجنتيني بعددهم الكبير وأغانيهم المتنوعة، التي جذبت المواطنين الروس وغيرهم من السائحين، كما ارتدوا تيشيرتات فريقهم رافعين أعلام بلادهم لدعم المنتخب الأرجنتيني.



وفي سياق متصل تشهد شوارع روسيا كرنفالات متنوعة من جانب مشجعي فرق العالم الذين يحرصون على مساندة فرقهم.



يذكر أن منتخب مصر من المقرر أن يلعب أولى مباراياته في مدينة ايكاترينبرج الجمعة المقبل أمام أوروجواي.

