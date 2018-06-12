ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. مشجعو الأرجنتين يشعلون موسكو بأغاني لدعم منتخبهم

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:54 م
صدى البلد
روسيا/ سارة يسن
أشعل مشجعو الأرجنتين شوارع موسكو، بالأغاني الحماسية لدعم فريقهم الوطني المشارك في بطولة كأس العالم بروسيا ٢٠١٨.

واتسم مشجعو الفريق الأرجنتيني بعددهم الكبير وأغانيهم المتنوعة، التي جذبت المواطنين الروس وغيرهم من السائحين، كما ارتدوا تيشيرتات فريقهم رافعين أعلام بلادهم لدعم المنتخب الأرجنتيني.

وفي سياق متصل تشهد شوارع روسيا كرنفالات متنوعة من جانب مشجعي فرق العالم الذين يحرصون على مساندة فرقهم.

يذكر أن منتخب مصر من المقرر أن يلعب أولى مباراياته في مدينة ايكاترينبرج الجمعة المقبل أمام أوروجواي.

ترشيحاتنا

مفاجأة .. حميد أحداد يعود إلى المغرب دون التوقيع للزمالك

نجوم المستقبل: الإسماعيلي خدعنا.. ونطالب بـ 33 مليونا حقنا من صفقة إبراهيم حسن

مقدونيا تقترب من تغيير اسمها

ننشر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

إصابة رئيس مباحث فاقوس ووفاة سائقه في انقلاب سيارته بالشرقية

شاهد.. وزير الكهرباء ينفعل على صحفى بعد سؤاله عن عائد المشروعات

القطعة في امتحان الإنجليزية تبكي طلاب الثانوية العامة.. صور

الكهرباء:رفع الدعم تمامًا عن كل مواطن استهلاكه فوق الـ1000 كيلو وات شهريًا..فيديو

تعرف على مواعيد مباريات مصر في كأس العالم

عمرالصادق يكشف كواليس المفاوضات مع كارتيرون مدرب الأهلي

الكهرباء: إقرار أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة منذ الرابع من الشهر الجارى..فيديو

كارتيرون تحمل الشرط الجزائي مع ناديه الأمريكي من أجل الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استوحى إطلالتك في العيد من صيحات موضة صيف 2018.. صور

القطعة في امتحان الإنجليزية تبكي طلاب الثانوية العامة.. صور

شاهد.. بيلا حديد تتألق بفستان نيود في كوريا الجنوبية

شاهد..منتخب إنجلترا يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى المونديال

قمر تثير الجدل بسبب النقاب .. صور

فيديو

شاهد.. موقف شهم لمحمد ثروت في رامز تحت الصفر
شاهد.. محمد ثروت يعتدي بالضرب على رامز جلال بعد اكتشاف مقلبه
رامز جلال ساخرا من محمد ثروت: فيه سوبر مان بكرش.. فيديو
شوبير يكشف أسماء 3 مرشحين لتدريب حراس مرمى الأهلى.. فيديو
أمريكا و #كوريا_الشمالية تكتبان فصلا جديدا من العلاقات.. #ترامب ينتصر في #القمة_التاريخية ويتباهى بتوقيع #كيم على اتفاقية «شاملة».. ويرهن رفع العقوبات بنزع #السلاح_النووي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟