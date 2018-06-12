يسري المغازي: الموقف المصري من الأزمة السورية واضح ونبيل

أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن ما يحدث في سوريا مهزلة انسانية حقيقية واستمرارها كل هذه السنوات لم يكن له تأثير فادح في المقام الأول سوى على المواطن السوري، معربا عن تقديره لجهود مصر والعديد من الأطراف العربية والدولية المخلصة التي تعمل على إنهاء الأزمة في سوريا.



وأضاف المغازي في بيان له، ان مصر طوال سنوات الأزمة، وحتى الان كان لها موقف سياسي واضح ونبيل يقوم على ضرورة الحفاظ على سوريا الدولة من التفكك والتصدي بقوة للإرهابيين، مشددا على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوضع حل نهائي واقرار تسوية سياسية تنهي معاناة السوريين التي وصلت للنهاية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء استعرض آخر مستجدات الأوضاع فى سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك، مشيرًا إلى تداعيات استمرارها. حيث أصبحت تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمى والدولي، فضلًا عن آثارها الإنسانية الكارثية.