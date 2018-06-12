التعليم: ننتظر نتيجة تصحيح عينة إنجليزية الثانوية للتأكد من شكاوى الطلاب

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إنه يناشد طلاب الثانوية العامة الغاضبين من امتحان اللغة الإنجليزية، أن يهدأوا لحين الإنتهاء من تصحيح العينة العشوائية من كراسات الإمتحان ، مؤكدًا أن نتيجة هذه العينة هي التي ستحسم مدى قدرة الطلاب على الإجابة عن الأسئلة، ومدى صحة الشكاوى التي رددها الطلاب اليوم بعد انتهاء زمن الامتحان.



وأضاف حجازي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" قائلًا : إن الوزارة تنتظر نتيجة هذه العينة لحسم الجدل المثار بشأن صعوبة الامتحان، ونؤكد أن الوزارة ستضع مصلحة طلاب الثانوية العامة نصب أعينها، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت وجود أسئلة معينة عجز الطلاب عن اجاباتها في عينة الكراسات الامتحانية التي سيتم تصحيحها ، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يصب في مصلحة الطلاب، لأن الوزارة ستقدر أن الطلاب لا ذنب لهم في أي مشكلة في وضع اسئلة الامتحان.



كانت قد سادت حالة من الحزن والبكاء بين طلاب الثانوية العامة، اليوم، الثلاثاء، عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، حيث اشتكى الطلاب من أن قطعة الفهم معقدة ويصعب ترجمتها وفهمها، كما شكى بعض الطلاب من أن أسئلة أوجد الخطأ في الخطأ جاءت مبهمة وغير واضحة، ويصعب حلها.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان يوسف، مستشار مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم، أن امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط.



وقالت "يوسف"، في تصريحات صحفية لها، إن جميع الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي وكانت مباشرة وخالية من الغموض.



وأوضحت مستشار مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم، أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية غدًا الأربعاء.