عبدالسميع السيد مديراً لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

أصدر الدكتور عصام السباعي، مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، اليوم، القرار رقم 284 لسنة 2018، بتكليف الدكتور عبد السميع محمد السيد، رئيس قسم النساء والتوليد بإدارة مستشفى التأمين الصحي بتيسير أعمال مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف.



وكلف "السباعي" الدكتور محمد يحيي إسماعيل بالعمل بعيادة السلام مقررًا لوحدة الكبد بالعيادة.



وقبل "السباعي" اعتذار الدكتور محمد يحيي عن العمل كمدير للمستشفى، والعودة للعمل بعيادة السلام كمقرر للجنة الكبد.