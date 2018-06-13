ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عبدالسميع السيد مديراً لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:00 ص
مستشفي التأمين ببني
مستشفي التأمين ببني سويف
محمد عبد الحليم
أصدر الدكتور عصام السباعي، مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، اليوم، القرار رقم 284 لسنة 2018، بتكليف الدكتور عبد السميع محمد السيد، رئيس قسم النساء والتوليد بإدارة مستشفى التأمين الصحي بتيسير أعمال مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

وكلف "السباعي" الدكتور محمد يحيي إسماعيل بالعمل بعيادة السلام مقررًا لوحدة الكبد بالعيادة.

وقبل "السباعي" اعتذار الدكتور محمد يحيي عن العمل كمدير للمستشفى، والعودة للعمل بعيادة السلام كمقرر للجنة الكبد.

ترشيحاتنا

نسر الصعيد الحلقة 27 .. استشهاد الضابط منصور

كابتن شطة يكشف الحارس الأفضل لمنتخب مصر فى المونديال.. فيديو

فيفا يرسل وفدا طبيا مفاجئا إلى منتخب الأرجنتين

منى عبدالغني: كنت بدرس لشيرين عبدالوهاب.. وكانت بتنام في المحاضرات.. فيديو

التحالف العربي يشن ضربات مكثفة على محافظة الحديدة

"تقليدي.. غالي.. مسروق".. اشتعال أزمة لوجو المتحف المصري الكبير.. معارضون ينتقدون التصميم.. ووزيري ينفي التفوه بألفاظ غير لائقة

علي جمعة: ليلة القدر مجهولة وعلمها عند الله.. فيديو

القبض على مدير مكتب تموين بالفيوم وبحوزته 1068 بطاقة تموين.. شاهد

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمال سيناء

أحمد موسى لـ توفيق عكاشة: وقف مع البلد ولم يتعاون مع الإخوان.. فيديو

عمرو وردة عن منتخب مصر : مستعدون لمونديال روسيا

وهب الله: أكتفي بمنصبي ولا أطمح في الوزارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

فيديو

محلل: روسيا تخشى أن تفقد ورقة كوريا الشمالية في الضغط على الغرب.. فيديو
عبدالحفيظ غوقة: الجيش الليبي الوحيد القادر على إنهاء الفوضى بالبلاد.. فيديو
خبير يوضح أهم مكاسب قمة سنغافورة.. فيديو
الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو
توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟