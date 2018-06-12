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بوش الأب يحتفل بعيد ميلاده الـ 94 بالقفز بالمظلات

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:17 م
صدى البلد
نهى حمدي
داخل منزله ووسط عائلته يحتفل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الأب، بعيد ميلاده الـ 94، ليكون هو أول رئيس أمريكي سابق يصل إلى هذا السن.

وقال المتحدث باسم العائلة "جيم ماكغراث" إن بوش احتفل بعيد ميلاده في منزله في "كينيبنكبورت" بولاية "مين"، كما كان يفعل في السنوات الماضي، وبالإضافة إلى الاحتفال مع العائلة، حافظ "بوش" على تقليد خاص به للاحتفال بعيد يملاده وهو القفز بالمظلات بالقرب من منزله، بحسب ما جاء في صحيفة "سي إن إن" الأمريكية.

"بوش" ليس هو الوحيد الذي كسر حاجز الـ 90 عامًا، فالرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر سيحتفل هو الآخر بعيد ميلاده الـ94 في 1 أكتوبر المقبل.

ولكن حتى الآن بوش هو أقدم رئيس دولة في التاريخ، فهو عاش أكثر من جيرالد فورد الذي توفي عام 2006 عن عمر ناهز 93 عاما، وكان حامل الرقم القياسي السابق أيضا رونالد ريجان 93 عاما الذي توفي في عام 2004.

جدير بالذكر أن بوش دخل المستشفى مرتين بعد وفاة زوجته باربرا، نتيجة تعرضه لانخفاض في ضغط الدم.

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