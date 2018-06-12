شاهد.. موقف شهم لمحمد ثروت في رامز تحت الصفر

حاول الفنان محمد ثروت خلال مشاركته في برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الصفر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إنقاذ أحد معاوني رامز جلال الذي يجسد شخصية هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، من اعتداء النمر عليه.



وحاول ثروت التدخل لإنقاذ مساعد رامز جلال، إلا أن الأخير عمل على منعه والإمساك به لعدم اكتشاف المقلب من بدايته.



وتقوم فكرة برنامج «رامز تحت الصفر» على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا حيث يتم توصيلهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة ويظهر في المرة الأولى نمر يهاجم الضحية وفي المرة الثانية دب مفترس يخرج من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.



يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

