جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بأبو النمرس

تكثف مباحث الجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على سائق توك توك مقتولا بأبو النمرس، حيث تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين.



ويجرى رجال المباحث، تحريات مكثفة، حول علاقات المجنى عليه، وسؤال شهود فى محيط العثور على الجثة، وفحص أصحاب السوابق الجنائية، ومناقشة الأشقياء المعروف عنهم ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم.



بدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بالعثور على جثة ملقاة وسط الزراعات بقرية المنوات بدائرة المركز.



انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لسائق توك توك يدعى بدر.ج.غ، فى العقد الثانى من العمر، يرتدى ملابسه كاملة، وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم.



وكشفت التحريات الأولية، أن السرقة هى الدافع وراء ارتكاب الجريمة، وأن المتهمين تخلصوا من المجنى عليه، بعد مقاومتهم، لمنعهم من سرقة التوك توك الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.