شاهد.. محمد ثروت يعتدي بالضرب على رامز جلال بعد اكتشاف مقلبه

اعتدى الفنان محمد ثروت على الفنان رامز جلال بالضرب، خلال مشاركته في برنامج «رامز تحت الصفر»، عقب اكتشاف مقلب الأخير، الذي يجسد في برنامجه شخصية هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، للإيقاع بضحاياه.



وكان الفنان محمد ثروت حل ضيفا على حلقة اليوم من برنامج المقالب الشهير «رامز تحت الصفر» ليصبح الضحية 27 من ضحايا هذا الموسم للفنان رامز جلال.



وتقوم فكرة برنامج «رامز تحت الصفر» على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا، حيث يتم توصيلهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة ويظهر في المرة الأولى نمر يهاجم الضحية وفي المرة الثانية دب مفترس يخرج من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.



يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

