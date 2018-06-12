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رمضانيات

بث مباشر .. صلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي.. فيديو

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:07 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
محمد صبري عبد الرحيم
حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدّم لكم بثا مباشرًا لصلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي.

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