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فن

شاهد .. الحلقة السابعة والعشرون 27 من طايع

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:15 م
صدى البلد
نبيل العدوى
شهدت الحلقة السابعة والعشرون 27 من طايع أكثر من تطور ضمن الأحداث منها عودة طايع "عمرو يوسف" السجن من جديد.

أيضا قرر الريس حربى "عمرو عبد الجليل" الإنتقام من كبارات البلد بعد أن تجرأو عليه وأولاده، وقام بعدها عصمت بتهريب طايع من أجل أن يكشف له المزيد من المقابر، وأنجبت أزهار "مى الغيطى" مولودة بنت.

المسلسل من بطولة عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد عبد الله محمود، سهير المرشدى، أحمد داش، مى الغيطى، صبا مبارك، ومن إخراج عمرو سلامة.

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