اليوم.. الحكم في دعوى إغلاق مكتب BBC في مصر

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، حكمها فى الدعوى التى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى مصر.





وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر، خاصة فى مجال حقوق الإنسان.





وأضاف حامد، أن مدير مكتب هيئة الإذاعة في مصر نشر تقريرًا يومي 24 و25 فبراير الماضي، وحوى أكاذيب وادعاءات بشأن مواطنة تُدعى "زبيدة"، حيث ادعت والدتها وجود تعذيب للمعارضين في مصر، وحالات اختفاء قسري من بينها نجلتها زبيدة إبراهيم، حيث ثبت كذبها وظهرت نجلتها نافية تعرضها لتعذيب أو إخفاء قسري، مشيرًا إلى أن الهيئة سقطت في مستنقع الإعلام التحريضي، وأن ما ارتكبته يشكل زعزعة للاستقرار وتهديدًا للأمن والسلم.



