ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى إغلاق مكتب BBC في مصر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:01 ص
BBC
BBC
رامى المهدي - عمرو المصرى
تصدر اليوم الأربعاء، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، حكمها فى الدعوى التى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى مصر.

وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر، خاصة فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف حامد، أن مدير مكتب هيئة الإذاعة في مصر نشر تقريرًا يومي 24 و25 فبراير الماضي، وحوى أكاذيب وادعاءات بشأن مواطنة تُدعى "زبيدة"، حيث ادعت والدتها وجود تعذيب للمعارضين في مصر، وحالات اختفاء قسري من بينها نجلتها زبيدة إبراهيم، حيث ثبت كذبها وظهرت نجلتها نافية تعرضها لتعذيب أو إخفاء قسري، مشيرًا إلى أن الهيئة سقطت في مستنقع الإعلام التحريضي، وأن ما ارتكبته يشكل زعزعة للاستقرار وتهديدًا للأمن والسلم.

وطالبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة، بإلغاء تراخيصها وتصاريحها في مصر، والوكالات التابعة لها، وحجب موقعها داخل مصر وسحب تراخيص العاملين فيها.

ترشيحاتنا

السيسي: لن أترك فرصة لأحد أن يجاملني

الاتحاد الإسباني يصدم ريال مدريد بعد التعاقد مع جولين لوبيتيجي

السيسي: المعاشات تتجاوز 300 مليار جنيه في عام 2023.. فيديو

توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

كارلوس: محمد صلاح لاعب أسطوري ومصر قد تصنع مفاجأة.. فيديو

تناولي مزيج الليمون وخل التفاح ولاحظي ماذا سيحدث

مرتضى منصور: لن نشارك في بطولة العالم حال إقامتها بقطر أو إسرائيل

محمد عواد يكشف موقفه من الانضمام للأهلي.. فيديو

محمد صلاح ضاحكا: سنفوز بـ كأس العالم

السيسي: لا أحد يعبث بسلامة المصريين ومهمة الحكومة صعبة.. فيديو

شاهد.. حكاية سقوط حواجب رئيس الوزراء الوسيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

فيديو

عبدالحفيظ غوقة: الجيش الليبي الوحيد القادر على إنهاء الفوضى بالبلاد.. فيديو
خبير يوضح أهم مكاسب قمة سنغافورة.. فيديو
الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو
توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو
توفيق عكاشة: من ينتقدني جاهل.. ورجعت للإعلام لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟