مفاجأة.. قناة مفتوحة على النايل سات تبث كأس العالم مجانا

أعلنت باقة القنوات الإثيوبية ETV في عدة بروموهات إعلانية لها، عن نقل مباريات كأس العالم عبر إحدى قنواتها على النايل سات.



واشتهرت قناة ETV عقب بثها لمباريات دوري أبطال أوروبا 2018 مجانا، حيث تابعها عدد كبير من الجماهير المصرية رغم اختلاف لغة المعلقين.



جدير بالذكر أن التليفزيون المصري، أعلن قبل يومين بث 22 مباراة عبر الترددات الأرضية.



ويشارك منتخب مصر في البطولة بعد غياب 28 عاما، وتلعب مصر في المجموعة الأولى بجانب البلد المضيف روسيا، وأوروجواي، والسعودية.