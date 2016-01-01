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محافظات

فيديوجراف.. منطقة العين السخنة.. باكورة مشروعات إقليم قناة السويس الواعدة

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
أحمد سالم
الموقع: على بُعد 45 كم جنوب مدينة السويس وتعد المركز الإداري للمنطقة الاقتصادية
المساحات المتوافرة:
105 كيلو مترات مربعة
الجاهزية:
تعمل المنطقة بكامل طاقتها
الوصول:
تتصل المنطقة بشبكة النقل البري الوطني والإقليمي
شبكة الطرق:
الطريق الساحلي - طريق وادي القاعة - طريق القاهرة الجديدة
السكك الحديدية:
خط قائم بين العين السخنة والسويس وإضافة 3 محطات
البنية التحتية :
توجد شبكة للكهرباء والمياه وإنشاء محطة مياه جديدة

الصناعات المستهدفة بقطاع العين السخنة
- تجميع وتصنيع السيارات - المشروبات والمنتجات الغذائية - البتروكيماويات

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