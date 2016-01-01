فيديوجراف.. منطقة العين السخنة.. باكورة مشروعات إقليم قناة السويس الواعدة

الموقع: على بُعد 45 كم جنوب مدينة السويس وتعد المركز الإداري للمنطقة الاقتصادية المساحات المتوافرة: 105 كيلو مترات مربعة الجاهزية: تعمل المنطقة بكامل طاقتها الوصول: تتصل المنطقة بشبكة النقل البري الوطني والإقليمي شبكة الطرق: الطريق الساحلي - طريق وادي القاعة - طريق القاهرة الجديدة السكك الحديدية: خط قائم بين العين السخنة والسويس وإضافة 3 محطات البنية التحتية : توجد شبكة للكهرباء والمياه وإنشاء محطة مياه جديدة
الصناعات المستهدفة بقطاع العين السخنة - تجميع وتصنيع السيارات - المشروبات والمنتجات الغذائية - البتروكيماويات