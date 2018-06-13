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اقتصاد

إدارة الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:00 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
رويترز
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2018 بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 1.80 مليون برميل يوميا.

وخفضت الإدارة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2019 بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا إلى 1.72 مليون برميل يوميا.

وقالت الإدارة إنها تتوقع نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال عام 2019 بأقل من التوقعات السابقة عند 970 ألف برميل يوميا ليصل إلى 11.76 مليون برميل يوميا العام المقبل.

والشهر الماضي توقعت الإدارة زيادة قدرها 1.14 مليون برميل يوميا على أساس سنوي إلى 11.86 مليون برميل يوميا.

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