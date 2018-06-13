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برلمان

ننشر أجندة طاقة البرلمان عقب إجازة العيد

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:00 ص
لجنة الطاقة بالبرلمان
لجنة الطاقة بالبرلمان
أحمد أيمن
أعلن النائب أيمن عبدالله، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، عن أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة عقب إجازة عيد الفطر، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى، وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون أنشطة سوق الغاز، فضلاً عن مناقشة قانون جهاز البيئة.

وأضاف "عبدالله" في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستناقش أيضًا طلبات إحاطة مختلفة من النواب بشأن الخدمات المقدمة من قطاع البيئة والكهرباء والبترول والبيئة.

أما فيما يخص الاتفاقيات، فأكد وكيل لجنة الطاقة أن اللجنة ستناقش عددا من الاتفاقيات بين وزارة البترول وجهات محلية ودولية، تمهيدًا لإقرارها وإحالتها للجلسة العامة.

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