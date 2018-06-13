ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

بدون عمليات تجميل إليك وصفة خارقة لشد ترهلات الثدى

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى من ترهلات الثديين مما يشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك تطبيق الوصفة التالية لشد الترهلات ومحاربة ترهلات الثدى بمكونات لن تكلفك الكثير وتحميك من مخاطر عمليات التجميل إليك الوصفة التالية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

كل ما تحتاجين ..

ملعقتا طعام ونصف من الفازلين
20 نقطة من زيت اللافندر الأساسي

طريقة تطبيق الوصفة ..

إمزجي المكونات جيدًا إلى أن تحصلي على كريم متجانس وخال من التكتلات ثم ضعي القليل من الكريم على صدرك ودلكيه جيدًا بلطف من أسفل إلى أعلى لتعزيز الدورة الدموية وشد ترهلاته فى وقت قياسى وبدون مجهود.

ترشيحاتنا

شاهد.. تحفة فنية معمارية تحتضن مباراة مصر والأوروجواي بالمونديال

وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للعمل بالوحدات التعليمية.. صورة

مرتضى منصور: لن نشارك في بطولة العالم حال إقامتها بقطر أو إسرائيل

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1439 هجرية

القبض على مدير مكتب تموين بالفيوم وبحوزته 1068 بطاقة تموين.. شاهد

السيسي: لن أترك فرصة لأحد أن يجاملني

عكاشة: السيسي تسلم البنية الأساسية متهالكة بعد أن حرقها الإخوان.. فيديو

حسام حسن: مستمر مع المصري رغم الصعوبات من أجل جماهير بورسعيد

توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو

السيسي: الله حفظ مصر مرتين.. فيديو

تعرف على طريقة تشغيل التليفزيون الأرضى فى البيت.. فيديو

عائلة سمية الخشاب ترفض الإفصاح عن حالتها عقب نقلها للعناية المركزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غادة عبدالرازق وزينة في العرض الخاص لفيلم كارما

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

فيديو

الرئيس السيسى: كأس العالم هييجى بدعاء وإجتهاد المصريين.. فيديو
توفيق عكاشة: أقسمت بأنني سأعود ولو كنت على فراش الموت.. فيديو
توفيق عكاشة: من ينتقدني جاهل.. ورجعت للإعلام لهذا السبب.. فيديو
شاهد.. رد فعل غريب من امرأة اكتشفت خيانة زوجها في شفط دهون
تعرف على طريقة تشغيل التليفزيون الأرضى فى البيت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟