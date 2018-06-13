بدون عمليات تجميل إليك وصفة خارقة لشد ترهلات الثدى

هل تعانى من ترهلات الثديين مما يشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك تطبيق الوصفة التالية لشد الترهلات ومحاربة ترهلات الثدى بمكونات لن تكلفك الكثير وتحميك من مخاطر عمليات التجميل إليك الوصفة التالية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



كل ما تحتاجين ..



ملعقتا طعام ونصف من الفازلين

20 نقطة من زيت اللافندر الأساسي



طريقة تطبيق الوصفة ..



إمزجي المكونات جيدًا إلى أن تحصلي على كريم متجانس وخال من التكتلات ثم ضعي القليل من الكريم على صدرك ودلكيه جيدًا بلطف من أسفل إلى أعلى لتعزيز الدورة الدموية وشد ترهلاته فى وقت قياسى وبدون مجهود.