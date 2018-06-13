تراجع معدل التضخم السنوي لـ 11.1% في مايو الماضي

ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي تراجع بنسبة طفيفة ليسجل 11.1% في مايو الماضي مقارنة بـ11.6% في إبريل من نفس العام بفارق 0.5%.



بينما ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين والمعد من البنك المركزي المصري لـ1.5% بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ1.1% في إبريل السابق له بفارق ارتفاع بلغ 0.4%.



وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تراجع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين إلي 0.2% في مايو الماضي مقابل 1.5% في إبريل السابق له، فيما سجل التضخم السنوي نحو 11.4% بنفس الفترة المذكورة ومقارنة بـ 13.1% في أبريل الماضي.

