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اقتصاد

تراجع معدل التضخم السنوي لـ 11.1% في مايو الماضي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:58 ص
أسواق
أسواق
محمد يحيى
ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي تراجع بنسبة طفيفة ليسجل 11.1% في مايو الماضي مقارنة بـ11.6% في إبريل من نفس العام بفارق 0.5%.

بينما ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين والمعد من البنك المركزي المصري لـ1.5% بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ1.1% في إبريل السابق له بفارق ارتفاع بلغ 0.4%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تراجع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين إلي 0.2% في مايو الماضي مقابل 1.5% في إبريل السابق له، فيما سجل التضخم السنوي نحو 11.4% بنفس الفترة المذكورة ومقارنة بـ 13.1% في أبريل الماضي.

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