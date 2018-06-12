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أخبار البلد

إضاءة الأهرامات احتفالا باختيار مصر راعيا إقليميا لكأس العالم

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:14 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
ساهمت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية في إضاءة الأهرامات وأبو الهول احتفالا بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان مصر الراعي الإقليمي في فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا اليوم.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال والآثار ووزارتي السياحة والاستثمار.

وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء أنه تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة السيدة ميرفت حطبة تمت إضاءة الأهرامات بعلم مصر وكأس العالم وذلك احتفالا بإعلان مصر الراعي الإقليمي لهذا الحدث العالمي والذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية كدعاية غير مباشرة لها.

وأضاف سعد أن الصوت والضوء كثيرا ما تضيء الأهرامات فى مناسبات مصر العديدة والمختلفة فيذكر أنها قد أضاءت الأهرامات فور تأهل منتخب مصر لكأس العالم فى أكتوبر العام الماضي.

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