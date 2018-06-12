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منوعات

لن تصدق ماذا أكل ترامب وكيم يونج في الغداء التاريخي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:43 م
ترامب وكيم يونج
ترامب وكيم يونج
محمد علي
حققت القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم يونج أون نجاحًا دبلوماسيًا على الأقل في كونها هدأت مخاوف العالم من حرب نووية لا ترحم، تهدد بفناء البشرية، لكن خلال جلسة الغداء لم يحقق ترامب ما كان يتمناه من أكل ساندويتشات وفطائر البرجر مع غريمه الكوري في سنغافورة.

وقالت شبكة سكاي نيوز، إن قائمة الطعام التي قدمت على طاولة غداء الزعيمين ومرافقيهما، تنوعت بين أصناف عدة بعضها كوري شمالي والآخر عالمي، فيما خلت من الشطائر المفضلة لترامب.

وتكونت قائمة طعام القمة التاريخية من المقبلات التي كانت مكونة من كوكتيل الجمبري مع سلطة الأفوكادو، وسلطة مانجو خضراء مع صلصة العسل والليمون والأخطبوط، والأويسيون، وهو طبق كوري شمالي من الخيار المحشي.

وكان الطبق الرئيسي، لحم الضلوع مع بطاطا مطهوة وبروكوليني (نبات يشبه البروكلي) محضر على البخار وصلصة النبيذ الأحمر (طبق جانبي)، وتوليفة من اللحوم وأرز مقلي مع الصوص الحار.

وطبق "دايجو جوريم"، المكون من سمك القد المطهو ببطء في صلصة الفول الصويا مع الفجل.

أما الحلويات، فكانت تارت الشكولاتة الداكنة، وآيس كريم بالفانيليا مع صوص الكريز، و تارت التروبيزيان.

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