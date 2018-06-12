تعليم شمال سيناء: تأمين لجان الثانوية وفر مناخا ملائما للطلبة

قالت المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن دور القوات المسلحة والشرطة المدنية في توفير الأمن بمحيط لجان الامتحانات بالمحافظة قد وفر مناخا مناسبا للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي توتر أو قلق.



وقالت مرتجي، إن القوات المسلحة تقوم بتأمين اللجان بشكل كامل، منذ بداية اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، وتقدم الدعم وتذلل العقبات أمام الجميع. حيث تم توفير الحماية الكاملة لحافلتين لنقل طلاب رفح من العريش إلى لجان الامتحان بحي الكوثر في الشيخ زويد.



وأضافت أنه يتم نقل طلاب الثانوية العامة من العريش إلى الشيخ زويد، لأداء الامتحانات بحافلات بحسب البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء وشركة شرق الدلتا، برعاية اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.



يشار إلى أن عدد لجان الامتحانات بشمال سيناء 11 لجنة، 5 منها في العريش و4 لجان في بئر العبد ولجنتين في الشيخ زويد.