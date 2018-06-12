عاشور للمحامين: من يشعر أنه أقل من القاضي عليه مغادرة النقابة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن تفعيل كافة النصوص الدستورية التي وردت في باب المحاماة بدستور 2014، والتي تكفل حق الدفاع، وتأكيد على دور المحاماة في تحقيق العدالة وسيادة دولة القانون, ووجه حديثه للمحامين، قائلا: "المحامي الذي يشعر أنه أقل من القاضي أو وكيل النيابة عليه أن يغادر النقابة".



وأضاف "عاشور"، خلال كلمته على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي، أن التعديلات تتضمن أكاديمية للمحاماة لمنح دبلومة قانونية سيكون الحصول عليها شرطا للقيد بجداول النقابة، مشددا على أن نقابة المحامين لن تكون جراج لخريجي التعليم المفتوح.

