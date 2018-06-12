تعرف على تعديلات الأعلى للثقافة لجوائز النيل والتقديرية

اجتمع المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رئيسة المجلس الأعلى للثقافة بحضور الدكتور سعيد المصرى الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة لمناقشة جدول الأعمال تمهيدا للتصويت على جوائز الدولة التشجيعية لعام 2017 .



فى بداية الاجتماع رحبت وزيرة الثقافة بأعضاء المجلس وأكدت على دور المجلس في متابعة وتطوير السياسات الثقافية فى مصر خاصة إننا على أبواب مرحلة مهمة من تاريخ مصر التى نقضى العمل الدؤوب للإنسان المصرى لتأكيد الهوية الوطنية، حيث تحظى الثقافة بأولوية كبرى لدى القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.



وصدق المجلس فى جلسته الأولى على محضر الاجتماع السابق للمجلس، كما تم إعلام أعضاء المجلس بالقرارات التي اتخذتها وزيرة الثقافة بموجب توصيات المجلس .



واعتمد المجلس صحة تطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة بمنح جوائز الدولة، حيث أثنى المجلس على الإجراءات الجديدة وعلى رأسها تخصيص جائزة النيل المبدعين العرب لأول مرة بما يساهم فى تحقيق الريادة الثقافية لمصر، ومنح الجوائز بناء على اختيار لجان الفحص قوائم قصيرة من المرشحين المتقدمين فى بجوائز النيل والتقديرية والتفوق لكى يختار من بينها المجلس الفائزين ، ومنع ترشح رؤساء الهيئات والوزراء وقت توليهم المسؤولية ، فضلا عن زيادة قيمة جائزة النيل لـ500 ألف جنيه وإعطاء الشباب فرص أوسع فى جوائز الدولة التشجيعية بموجب تحديد الحد الأقصى للسن 40 عاما للمرشحين .



ودعت وزيرة الثقافة فى ختام الجلسة لضرورة تفعيل دور المجلس المرحلة القادمة لمتابعة السياسات الثقافية.



ووافق المجلس على مقترح وزيرة الثقافة لتحويل جاءزة نجيب محفوظ لجائزة عالمية فى الإبداع مع زيادة قيمتها المالية وتوسيع نطاق الترشح لها .