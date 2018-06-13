التعليم تعلن اليوم نسبة النجاح في عربي الثانوية بعد انتهاء التصحيح

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن كنترولات الثانوية العامة قد انتهت من أعمال تقدير درجات كافة أوراق امتحان مادة اللغة العربية، والذي كان قد أدّاه طلاب الثانوية العامة يوم 3 يونيو 2018 .





وقال "حجازي" لــ "صدى البلد": أن الوزارة سوف تعلن اليوم الأربعاء عن النسبة المئوية العامة للنجاح في مادة اللغة العربية هذا العام، وذلك عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من رفعها على موقع الوزارة.



