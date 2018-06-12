منى عبدالغني تكشف الشرط الذي وضعته لحضور زفاف ابنتها.. فيديو

كشفت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، عن الشرط الذي وضعته لحضور زفاف ابنتها، قائلة :" اشترطت ألا أتقابل أنا وزوجي مع والد ابنتها في حفل الزفاف، وأن يأتي في وقت آخر".



وأوضحت "عبدالغني"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن الظروف كانت غير طبيعية، وكان هناك مشكلات بين زوجها وطليقها في هذا الوقت تمنعهم من لقاء بعضهما البعض.



وأضافت" عبدالغني" أن هذا الشرط كان إرضاءً لكل الأطراف، واحترامًا لزوجها، متابعة: "عدت على خير، وبنتي اتبسطت إن والدها كان موجود".



