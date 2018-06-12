أحمد موسى: تحريك أسعار الوقود قريبا ولا يمكن تأجيل ذلك.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وطلب الرئيس من الشعب الوقوف معه والتحمل لبناء مصر، موضحا أن الشعب المصري هو من دعم الرئيس من وقتها حتى الآن.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية « صدى البلد »، أنه لو كان تم تحريك أسعار الوقود والطاقة وأشكال الدعم بشكل تدريجي منذ عهد السادات ما تأثر المواطنين بهذا الشكل.



وأكد موسي، أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم تحريك أسعار الوقود ولا يمكن لأحد أن يوقفها، مشيرا إلى أن مصر بها أرخص أسعار للوقود والطاقة على مستوى العالم لدرجة أن دولة مثل الأردن بها أنبوبة البوتاجاز بـ 180 جنيها مصريا.