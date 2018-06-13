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محافظات

ضبط 23 قضية تموينية متنوعة بأسوان

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:31 ص
ضبط 23 قضية تموينية
ضبط 23 قضية تموينية متنوعة بأسوان
شكرى السيد
شنّت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية تموينية متنوعة من بينها 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 6 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 2 قضايا لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، و 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لسلع مهربة جمركيًا ، وقضية لتجميع سلع تموينية مدعمة.

تم تحرير محاضر بهذه الوقائع ، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

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