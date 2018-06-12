أحمد موسى يكشف آخر الإجراءات بخصوص قرار الفيفا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكوميسا تفتح تحقيقا ضد فساد الفيفا، وقام موسي بقراءة البيان الصادر من جهاز حماية المنافسة المصري.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المواطن المصرى سيستمتع بمتابعة مباريات كأس العالم على التليفزيون المصري بدءا من يوم الخميس المقبل.



وقد أعلن جهاز حماية المنافسة عن قيام منظمة الكوميسا بفتح تحقيق ضد الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا" فيما نسب إليه من ممارسات احتكارية بامتناعها عن منح حق البث لعدد 22 مباراة لمصر وفقا لسياسته المعلنة فى نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.



قال الجهاز، فى بيان صحفى له اليوم إنه بناء على اتفاقية التعاون التى تجمع جهاز حماية المنافسة المصرى ومفوضية المنافسة التى تتمتع مصر بعضويتها، وبناء على ما وقع فى الجهاز من أدلة يتبين من ظاهرها وقوع مخالفات لكل من قانون المنافسة المصرى ولائحة المنافسة بمنظمة الكوميسا.



وأضاف الجهاز، أنه قام بمشاركة ما يملكه من بيانات مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتى قامت بفحصها للوقوف على مدى مخالفتها للائحة المنافسة بمنظمة الكوميسا، ومدى ضرر ممارسات الفيفا على السوق المشتركة للدول الأعضاء، وبناء على الفحص فتحت الكوميسا تحقيقا ضد الفيفا فيما نسب إليه من ممارسات احتكارية، كما طالبته ببعض البيانات والمعلومات فى هذا الشأن.

