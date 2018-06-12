وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للعمل بالوحدات التعليمية.. صورة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في إدارة الشؤون الدينية بقيادة القوات البرية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل التقديم على الوظائف في الوحدات التعليمية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوئام" السعودية، أن ميعاد التقديم الجديد سيكون اعتبارا من الأحد الموافق الـ24 من يونيو الجاري، وحتى نهاية اليوم الوظيفي للخميس الموافق الـ28 من يونيو.
كما أوضحت أن التقديم سيكون عبر الإيميل الإلكتروني "[email protected]
"، على أن يتم إبلاغ المتقدمين مبدئيا لموعد المقابلة الشخصية.
فيما نشرت الصحيفة صورة توضيحية للوظائف المطلوبة للعمل بالوزارة.