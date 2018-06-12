ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للعمل بالوحدات التعليمية.. صورة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:26 م
شعار وزارة الدفاع
شعار وزارة الدفاع السعودية
حسام رضوان
أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في إدارة الشؤون الدينية بقيادة القوات البرية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل التقديم على الوظائف في الوحدات التعليمية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوئام" السعودية، أن ميعاد التقديم الجديد سيكون اعتبارا من الأحد الموافق الـ24 من يونيو الجاري، وحتى نهاية اليوم الوظيفي للخميس الموافق الـ28 من يونيو.

كما أوضحت أن التقديم سيكون عبر الإيميل الإلكتروني "[email protected]"، على أن يتم إبلاغ المتقدمين مبدئيا لموعد المقابلة الشخصية.

فيما نشرت الصحيفة صورة توضيحية للوظائف المطلوبة للعمل بالوزارة.
وزارة الدفاع السعودية تعلن موعد التقديم للعمل بالوحدات التعليمية.. صورة

ترشيحاتنا

منى عبدالغني: دخلت مجال الفن بـ الواسطة.. فيديو

حسام حسن يستقر على الرحيل من تدريب المصري البورسعيدي

شاهد.. تحفة فنية معمارية تحتضن مباراة مصر والأوروجواي بالمونديال

واشنطن بوست: محمد صلاح القوة الموحدة التي يحتاجها العالم

شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لمسيرة مدرب الأهلي الجديد.. فيديو

السيسي: هتحاسب أمام ربنا على كل قرار أخذته.. فيديو

شاهد.. محمد صلاح راجع.. فيديو يجتاح السوشيال ميديا

الرئيس السيسي: معاشات عام 2023 ستتجاوز 300 مليار جنيه

منى عبدالغني تروي موقفا محرجا تعرضت له أمام مبارك.. فيديو

إصابة جديدة في صفوف منتخب مصر

فينيكس الأمريكي: كارتيرون يتولى قيادة أحد أكبر الأندية في العالم

شريف أشرف: والدتي سبب فسخ تعاقدي في السعودية وأنتظر عرضا مصريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر.. صور

فيديو

منى عبدالغني: كنت بدرس لشيرين عبدالوهاب.. وكانت بتنام في المحاضرات.. فيديو
بسمة وهبة لمنى عبدالغني: صغرتي بعد الطلاق..والأخيرة ترد .. فيديو
شاهد.. منى عبدالغني تبكي على الهواء
منى عبدالغني تروي موقفا محرجا تعرضت له أمام مبارك.. فيديو
منى عبدالغني: دخلت مجال الفن بـ الواسطة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟