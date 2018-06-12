عاشور يعلن موعد بدء المرحلة الأولى لميكنة دمغة المحاماة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة تخسر مبالغ طائلة نتيجة تزوير دمغة المحاماة.



وأشار خلال كلمته على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي، إلى أن النقابة اتفقت مع شركة متخصصة لحماية المستندات من التزوير، لميكنة دمغة المحاماة.



وأوضح نقيب المحامين: "ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع منتصف يوليو المقبل، على أن يطبق بكافة أنحاء الجمهورية بنهاية العام الجاري"، مضيفا: "ستصدر الدمغة باسم المحامي ورقم قيده مما سيساعد النقابة في التثبت من اشتغال الأعضاء، إضافة إلى أن الشركة هي من ستتحمل تكلفة الأجهزة بالمحاكم وإصدار الدمغة وتوزيعها من خلال موظفيها، كل ذلك مقابل 7.5 % مما يزيد عن مبلغ 150 مليون جنيه".



وتابع: "الشركة لديها تصورات بأرقام خرافية لو تحققت ستعود بنفع كبير على النقابة وتنمية مواردها المالية".