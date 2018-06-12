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محافظات

حملة توعية لمياه الأقصر تحت شعار المياه اللي بتهدرها فى غيرك مش لاقى يشربها

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:50 م
إهدار المياه
إهدار المياه
شمس يونس
أعلنت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملتها للتوعية ضد هدر المياه أثناء غسيل السجاد لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه وتوعية السيدات وربات البيوت بأهمية استخدام طرق مختلفة تحافظ على المياه بدلًا من استخدام الخراطيم والمياه المفتوحة دون حساب خاصة قبيل عيد الفطر المبارك تحت شعار" المياه اللي بتهدرها.. فى غيرك مش لاقى يشربها" .

ومن جانبها، قامت أمانى مدنى مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوعية بتنفيذ ورشة عمل لمكلفات الخدمة العامة للبدء فى خطة الانتشار بعدد من المناطق بالمحافظة لحث ربات المنازل على ترشيد استهلاك المياه.

وفى السياق نفسه، قام وليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية، بتوزيع الأدوار لبدء العمل حيث قامت مكلفات الخدمة العامة بالذهاب للسيدات فى المنازل بعدة مناطق منها (مدينة الأقصر - الضبعية - القرنة - الزينية - الكرنك ).

وأضاف الادفاوى، أنه تكثر فى هذه الأيام حملات النظافة المنزلية لذا قمنا بالحملات التوعوية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وذلك بسبب بعض العادات الخاطئة، والتى تتسبب فى الكثير من الهدر للمياه مثل (غسيل السجاد) ، لافتًا إلى امكانية الغسيل عن طريق "الجردل والصابون" لأخذ احتياجاتنا فقط من المياه بدلًا من استخدام خرطوم مياه مفتوح لفترات طويلة مما يساهم فى توفير الكثير من المياه.

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