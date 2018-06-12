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أخبار البلد

نقيب المحامين: تطوير قرية الغردقة ومركب المعادي بنظام الـ BOT

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:38 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلال أملاكها بشكل استثماري يضر دخلا على النقابة.

وطرح "عاشور" خلال كلمته على هامش حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين بالمعادي، مثالين لذلك، أولهما قرية النقابة بالغردقة التي تضم ما يزيد عن 30 شاليه، موضحا: "الأرض جزء منها مملوك للنقابة وجزء آخر مملوك للدولة".

وأضاف: "لن ينتهي شهر يوليو المقبل إلا وأعلن عن مناقصة لتطوير القرية بنظام BOT، للاستفادة القصوى من المكان المميز للقرية المتواجدة بالممشى السياحي بمدينة الغردقة".

وعن المثال الثاني، أوضح: "اشترت النقابة مركب لنادي المحامين بالمعادي، سنسعى لاستغلالها من خلال نظام الـ BOT، ولدينا عرض بالفعل تحصل بمقتضاه النقابة على مليون و200 ألف سنويا، إضافة لتجديد المركب وتجهيزها بما يقرب من 15 مليون جنيه، على أن يكون العقد مدته عشر سنوات".

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