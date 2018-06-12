رئيس جامعة سوهاج: توفير 13 مليون جنيه لدعم الخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إن وزارة التخطيط وفرت مبلغ 13 مليون جنيه؛ لدعم الخدمات الطبية بمستشفى سوهاج الجامعي من خلال شراء الأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاجها المستشفى.



وأكد رئيس الجامعة - في تصريح، مساء اليوم الثلاثاء - أهمية توفير الأجهزة الطبية غير الموجودة بالمستشفى لخدمة قطاعات وطوائف كبيرة من المجتمع، حيث يعمل المستشفى الجامعي على توفير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع التخصصات، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والتخطيط على دعمهما للجامعة والمستشفى الجامعي، حيث بلغ إجمالي ما تم توفيره لبند المستلزمات والأجهزة التعليمية والطبية لهذا العام 36.6 مليون جنيه، وهي أكبر ميزانية يتم الحصول عليها لهذا البند في تاريخ الجامعة.



وأشار إلى شراء وتوفير عدد من الأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفى الجامعي، ومنها جهاز أشعة رقمي "DR" ويعد الأول من نوعه في إقليم جنوب الصعيد، وجهاز أشعة محوري لوحدة جراحة المناظير التابعة لقسم الجراحة العامة، وجهاز تنفس صناعي لمرضى قسم الصدرية، وجهاز منظار لقسم جراحة العظام بجميع مشتملاته؛ ليخدم وحدة مناظير المفاصل، مما يجعلها قادرة على تشخيص وعلاج أمراض العظام والمفاصل.



كما أوضح شراء ميكروسكوب جراحي لقسم الأنف والأذن والحنجرة؛ لخدمة عمليات زراعة القوقعة التي وصلت إلى ما يزيد على 250 حالة، وشراء آلات جراحية؛ لدعم غرف عمليات قسم العظام، كما تم توفير عدد من كابلات أجهزة "المونيتور" الخاصة بعناية التخدير لاستخدامها في إصلاح 20 جهاز "مونيتور" تعمل بحالة جيدة وتوقفت لحاجتها لتلك الكابلات.

