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المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يستقبل ممثلي الدولة على وجبة إفطار

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:32 م
المجلس الفرنسي للديانة
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يستقبل ممثلي الدولة
محمد شحتة
تابعت وحدةُ الرَّصدِ باللغةِ الفرنسيةِ بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، استقبالِ المجلسِ الفَرَنْسيِّ للدّيانةِ الإسلاميةِ مُمَثِّلي الدَّولةِ الفَرَنْسيَّةِ عَلى وجبةِ إفطارٍ رمضانيةٍ.

وحضَرَ مِن اليسار لليمين، شمس الدين حافظ نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والرئيسُ إيمانويل ماكرون، والسيد أنور كبيش رئيس المجلس السابق، والسيد أحمد أوجراس الرئيس الحالي للمجلس، أثناء اجتماعهم في إفطار رمضاني.

وفي إطارِ اللقاءاتِ الجمهوريةِ التي يتِمُّ تنظيمُها بينَ مُمَثِّلي الدَّولة الفَرَنْسيَّةِ ومسئولي المجلسِ الفَرَنْسيِّ للدّيانةِ الإسلاميةِ، تَقَرَّرَ عَقْد لِقاءٍ جديدٍ مساءَ اليوم الثلاثاء، حيثُ سيستقبِلُ المجلسُ مُمَثِّلي الدَّوْلةِ لتناولِ وجبةِ الإفطارِ.

ومِن بينِ المسئولينَ، سيحضُرُ "جيرار كولومب" وزيرُ الداخليةِ الفَرَنْسيِّ، الذي ذَكَرَ غيرَ مرةٍ أنَّ الحكومةَ تنتظرُ بفارغِ الصَّبْرِ الاقتراحاتِ المتعلقةِ بإصلاحِ إسلامِ فَرَنْسا، وأكَّدَ أنَّ رئيسَ الدَّولةِ يرغَبُ في أن يرى إسلامَ فَرَنْسا مُسْتَقِلًا عن دولِ المَنْشأ، وأن يلعبَ دورَهُ في الاتِّساقِ الوَطَنيِّ ومحاربَةِ التَّطَرُّفِ.

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